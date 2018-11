Alonso exalta Grande Prêmio do Brasil e diz que prova 'é sempre imprevisível'

Prestes a se despedir do circuito onde celebrou as suas maiores conquistas, o espanhol Fernando Alonso enalteceu o autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele prevê um GP do Brasil de Fórmula 1 "imprevisível" neste domingo, às 15h10min. O piloto da McLaren voltará a correr no traçado paulistano nesta sexta-feira, no primeiro treino livre.

"Estou empolgado por voltar a Interlagos porque é um circuito incrível e sempre curti as corridas lá. É uma pista onde muitas grandes corridas foram disputadas e sempre é um pouco imprevisível", disse o espanhol, às vésperas da penúltima etapa da temporada.

Foi em Interlagos que Alonso conquistou seus dois títulos mundiais, em 2005 e 2006. Por isso, guarda ótimas recordações da pista. "Os fãs brasileiros são sempre superpassionais e é claro que Interlagos é um daqueles circuitos lendários, um dos mais famosos do automobilismo mundial. Grandes campeões correram neste traçado e, com os carros deste ano, será ainda mais rápido e mais empolgante do que nos anos anteriores", projetou.

Neste ano, Alonso chegará ao circuito em clima de despedida. Será a última vez que correrá em Interlagos como piloto de F-1, categoria que deixará ao final deste ano. Depois do Brasil, ele correrá em Abu Dhabi, na prova derradeira na categoria.

"Estou ansioso para disputar estas duas últimas provas. Não tive a chance de lutar em alguns GPs. Então, espero que possamos ter uma corrida limpa para mostrarmos o que é possível fazer", disse o espanhol de 37 anos.