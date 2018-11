Vitória colorada mantém sonho do título

Bastava a vitória para o Inter reassumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, dentro de campo, o time sentiu a falta de Rodrigo Dourado e Edenilson. Com um meio-campo apático e sem criatividade nenhuma, os comandados de Odair Hellmann sofreram o gol, mas tiveram força de buscar a virada com um pênalti questionável e venceram o Atlético-PR por 2 a 1, na noite deste domingo (4), no Beira-Rio. A diferença para o líder Palmeiras segue em cinco pontos e o sonho do tetracampeonato segue vivo.

A primeira etapa foi sofrível, sonolenta, com quase nenhuma criação colorada. Utilizando uma equipe totalmente reserva, já que o Furacão prioriza as semifinais da Copa Sul-Americana, os paranaenses levaram o jogo da forma que queriam, buscando o contra-ataque. A única chance de gol dos donos da casa saiu com D’Alessandro. Aos 24 minutos, Juan Alano tocou por cima e o argentino bateu de primeira, assustando Felipe Alves. A resposta do Furacão veio com Bergson. Em cobrança de falta, o atacante disparou uma pancada, que passou perto da trave de Marcelo Lomba.

A etapa final começou diferente, com o Colorado bem mais ligado em campo. Logo aos três minutos, Damião fez o pivô e escorou para Nico López que chutou fraco, mas com efeito, forçando Felipe Alves espalmar para fora. Quatro minutos depois, o Atlético respondeu com uma cabeçada na trave de Lomba. Aos 13, Nico tocou para Damião que, ajeitou a bola e chutou colocado para nova intervenção do goleiro atleticano.

Mesmo com mais ímpeto, o Inter sofreu o revés aos 18 minutos. Patrick errou passe no meio de campo e a bola sobrou para Camacho. O volante avançou livre e chutou em gol. A bola desviou em Moledo e enganou Lomba. O resultado fez com que o Inter partisse em busca da igualdade, mas a construção ofensiva falhava demais.

Mas de tanto insistir, o Colorado chegou ao empate. Aos 36, Wellington Silva cruzou na área e Moledo, com oportunismo de atacante, se antecipou à defesa e tocou para o fundo das redes. O estádio incendiou e o time seguiu em cima. Já nos acréscimos, Rossi se enroscou com Márcio Azevedo dentro dá área e o assistente atrás do gol marcou pênalti. D’Alessandro pegou a bola, cobrou e deu a vitória que parecia impossível. No último lance, Lomba salvou o gol de empate do Furacão.