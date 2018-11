Messi é relacionado antes do previsto para jogo do Barça na Liga dos Campeões

O técnico Ernesto Valverde surpreendeu neste domingo ao incluir o nome de Lionel Messi na lista de relacionados do Barcelona para o jogo contra o Inter de Milão, na terça-feira, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Uma vitória deve classificar o time espanhol para a fase de mata-mata.

A inclusão de Messi na lista que viajará para a cidade de Milão surpreende porque o atacante argentino sofreu uma fratura no braço direito no dia 20 de outubro e a expectativa dos médicos é de que ficasse três semanas afastado dos gramados. Este período só se encerrará no próximo fim de semana.

Portanto, Messi foi relacionado antes do previsto, o que é reconhecido pelo próprio clube catalão. Ao anunciar o atacante para o jogo, a diretoria confirmou que ele "viaja sem estar totalmente liberado pelos médicos".

O jogador já havia surpreendido ao longo da semana, ao retomar os treinos também antes do previsto, somente 11 dias após sofrer a fratura em jogo contra o Sevilla, em rodada do Campeonato Espanhol.

No jogo contra a Inter de Milão, no Camp Nou, o Barcelona venceu por 2 a 0, o que o deixou na liderança folgada do Grupo B, com nove pontos.