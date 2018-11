Conmebol julga recurso do Grêmio nesta sexta

Folhapress

A Conmebol deve anunciar nesta sexta (2) o resultado do recurso apresentado pelo Grêmio à comissão disciplinar. A equipe quer os pontos da partida contra o River Plate, realizada na terça (30), em Porto Alegre.

Se o pedido for acatado, os gaúchos vão à final da Copa Libertadores.

O Grêmio diz que o técnico do River, Marcelo Gallardo, descumpriu a suspensão imposta pela entidade ao ir ao vestiário no intervalo falar com o elenco.

Nesta quinta (1º), a Conmebol anunciou que as finais serão disputadas em dois sábados: 10 e 24 de novembro.