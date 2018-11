Boca empata com o Palmeiras e vai à final

Quem esperava um duelo brasileiro na final da Libertadores da América se decepcionou. Na terça feira, o Grêmio caiu frente ao River Plate e, na noite desta quarta, foi a vez de o Palmeiras ser eliminado pelo Boca Juniors, ao empatar em 2 a 2, em São Paulo. Assim, os dois gigantes argentinos decidirão quem fica com a copa.

O Boca largou na frente com Ábila, aos 17 minutos do primeiro tempo. Aos 15 do segundo tempo, já estava 2 a 1 para o Verdão, com gols de Luan e Gustavo Gómez. O gol argentino fora obrigou os brasileiros a vencerem por 3 de diferença. Faltavam mais dois, portanto. Aos 16, porém, Benedetto entrou no jogo e precisou de 8 minutos para igualar o placar a garantir a vaga hermana.