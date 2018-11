Série B - Nesta quinta-feira, às 21h30min, buscando se distanciar do Z-4 da competição, o Juventude recebe o Brasil de Pelotas. Mais cedo, jogam Criciúma x Goiás (19h15min). Na sexta-feira, tem Ponte Preta x São Bento (17h), Vila Nova-GO x Paysandu (19h15min), Oeste x Figueirense (20h30min) e Sampaio Corrêa x CSA (21h30min). No sábado, se enfrentam Avaí x Londrina e CRB x Boa Esporte (16h30min), Atlético-GO x Fortaleza (17h) e Coritiba x Guarani (19h30min).

Daniel Alves - Quase seis meses após sofrer lesão no joelho que o tirou do Mundial da Rússia, o lateral-direito foi a grande novidade no treino do PSG desta quarta-feira. O brasileiro realizou uma corrida com os companheiros.

Di María - O PSG anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato do meia argentino. Desde 2015 atuando pelo clube da capital francesa, o jogador teve seu vínculo estendido até a metade de 2021.

Leicester - O filho do ex-proprietário e presidente do clube inglês, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, prometeu dar prosseguimento ao legado do pai, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, morto em um acidente de helicóptero no último sábado no estacionamento do próprio estádio da equipe. Ele liderou o consórcio desde agosto de 2010 e forjou uma estreita ligação não só com o time de futebol, mas com a comunidade local.

Tênis - Gustavo Kuerten decidiu entrar no mundo dos investimentos financeiros. O tricampeão de Roland Garros foi anunciado nesta quarta-feira como o novo garoto-propaganda da Genial Investimentos. A parceria comercial prevê o apoio da empresa em seus projetos sociais. E, no futuro, o ex-atleta poderá se tornar sócio da companhia.