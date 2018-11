Antes do Galo, Grêmio tenta reverter derrota na Libertadores

Se depender do Grêmio, o sonho de conquistar o tetracampeonato da Libertadores da América ainda não acabou. Nesta quarta-feira, o presidente Romildo Bolzan Junior e diretores do clube foram à sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), no Paraguai, para pedir a reversão dos pontos da partida com o River Plate, pelas semifinais do torneio. Dentro de campo, o Tricolor foi derrotado pelos argentinos, de virada, por 2 a 1, e eliminado. A resposta da entidade deve sair até sexta-feira.

O recurso no Tribunal Disciplinar da Conmebol vai se basear na presença de Marcelo Gallardo, treinador do River, no vestiário da Arena e pela comunicação do técnico com sua comissão via rádio durante a partida, mesmo com suspensão aplicada na véspera do duelo. A tese do Grêmio é que o River infringiu o regulamento de forma severa. Aos olhos dos advogados do clube gaúcho, o caso é similar à escalação irregular de um jogador.

Durante o jogo, Gallardo foi flagrado em contato com a comissão técnica por meio de rádio. No intervalo, desceu das cabines de imprensa e furou bloqueio para acessar o vestiário visitante. Ao ver o episódio, dirigentes gremistas chamaram delegados para denunciar a irregularidade. Um deles aguardou a saída do técnico para registrar o caso com fotos e vídeos. Ao fim da partida, Gallardo ainda concedeu entrevistas à imprensa argentina.

Enquanto isso, o técnico Renato Portaluppi tentar juntar os cacos e mobilizar o time para a reta final do Brasileirão. Neste sábado, às 17h, a equipe vai até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG. Para conquistar uma vaga direta na Libertadores, o Grêmio precisa chegar, ao menos, na quarta posição. No momento, o clube é o quinto colocado, quatro pontos atrás do São Paulo. Sem outra competição para disputar, a equipe terá força máxima diante do Galo.