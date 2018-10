Sul-Americana - Os brasileiros decidem hoje a passagem às semifinais do torneio. Após empatar em 1 a 1 com o Nacional, em casa, o Fluminense vai ao Uruguai encarar os donos da casa às 19h30min. Mais tarde, às 21h45min, o Atlético-PR recebe o Bahia, na Arena da baixada. Na primeira partida, vitória do Furacão por 1 a 0.

Ginástica artística - A equipe feminina do Brasil encerrou ontem a participação no Mundial de Doha, no Catar, com a 7ª colocação. O grupo formado por Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade e Thaís Fidelis chegou a ficar em 3º ao fim da terceira rotação. Porém, na última, com falhas nas barras assimétricas, caíram na classificação.