Gabriel Dias e Zeca são testados como opções para domingo

O Inter iniciou ontem a preparação mais efetiva para o confronto com o Atlético-PR, no próximo domingo, às 19h, em Porto Alegre. E para tentar voltar a vencer e seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o técnico Odair Hellmann começou a fazer alguns testes para suprir as ausências de Rodrigo Dourado, Edenilson e Jonatan Alvez.

Hellmann comandou um trabalho tático em campo reduzido ontem. Com Charles realizando trabalhos nos vestiários e Camilo tratando um desconforto na panturrilha direita, , o treinador colorado utilizou Gabriel Dias na vaga de Dourado e colocou o polivalente Zeca no lugar de Edenilson.

O técnico ainda aguarda a recuperação de dois atacantes importantes para o grupo: Leandro Damião e William Pottker. Ambos sofrem com dores musculares e são dúvidas para encarar o Furacão, no domingo. A necessidade de recuperá-los se deve à suspensão de Jonatan Alvez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e à falta de um homem de referência na frente. Caso as ausências se confirmem, Rossi pode aparecer no time, mudando o estilo de jogo.

Até a partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, Hellmann comandará mais quatro treinamentos, todos pela manhã. O Colorado ocupa a 3ª colocação, com 58 pontos, um a menos que o Flamengo, e cinco menos que o líder Palmeiras. No sábado, o Verdão recebe o Santos, em casa. Já no domingo, às 17h, o Flamengo visita o São Paulo, no Morumbi.

Na noite de segunda-feira, o meia D'Alessandro anunciou a quinta edição do Lance Craque. Em um formato novo, a partida que será disputada no dia 16 de dezembro, terá o time Amigos de D'Ale x Amigos de Lúcio, o zagueiro pentacampeão mundial pelo Brasil, que também defendeu o Inter. O torcedor não verá mais os times Solidariedade e Esperança. Alguns nomes já foram divulgados para o amistoso: Maicon, Zeca, Recoba, Guiñazu, Ruben Paz, Benedetto, Lucho González, Alex (ex-Cruzeiro), Alex Raphael (ex-Inter), Diego Forlán, Leandro Damião, Luiz Adriano e Taison.

Enquanto isso, nos bastidores políticos, a oposição lançou o nome de Luciano Davi para concorrer com Marcelo Medeiros pela presidência do clube no próximo biênio. Os nomes fazem parte dos grupos políticos Inove Inter, DNA e Inter Acima de Tudo. Além de Davi, vice de futebol de Giovani Luigi, em 2012, fazem parte da chapa Roberto Siegmann, José Amarante e Dannie Dubin.