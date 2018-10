Juventude derrota Sampaio Corrêa em duelo de seis pontos na Série B

Juventude vence e ainda sonha com saída do Z4 JUVENTUDE/DIVULGAÇÃO/JC

Depois de quatro jogos, o Juventude voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, em Caxias do Sul, superou o Sampaio Corrêa por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada. Mesmo com o resultado positivo, o time gaúcho segue na zona de rebaixamento, com 35 pontos, em 17º lugar, três na frente do time do Maranhão, com 32 pontos, em 18º.

Este foi aquele típico jogo de seis pontos. Os dois times buscavam a reabilitação. O Juventude tinha perdido em casa para o Vila Nova, por 1 a 0, e o Sampaio, para o Londrina, pelo placar de 2 a 1, em Maranhão.

O primeiro tempo foi bastante amarrado, principalmente porque o gramado estava pesado devido à chuva. A rigor, o Juventude só teve uma chance, quando Lucas apareceu na área pelo lado esquerdo e chutou, mas o goleiro Andrey cobriu o ângulo e espalmou para escanteio.

No começo do segundo tempo, saiu o esperado gol do time da casa. Hugo Sanches cobrou falta pelo lado esquerdo do ataque em curva. A bola passou pela linha de zagueiros e quicou em cima de uma poça d'água, dificultando a defesa do goleiro Andrey. Ele ainda viu a bola bater em seu corpo, antes de entrar.

Não houve outra alternativa ao técnico Marcinho Guerreiro do que promover mudanças e colocar o Sampaio mais na frente. Mas nem as entradas de Jocinei, Jheimy e Esquerdinha deixaram o time mais eficiente no ataque. O Juventude se armou na defesa para explorar os contra-ataques. Quase conseguiu aos 27 minutos, num chute cruzado de Hugo Sanches.

Mas foi num contra-ataque que o Sampaio quase empatou aos 37 minutos. Fernando Cabral puxou o lance e deu o passe para Matheusinho pelo lado esquerdo. Ele bateu forte, porém, para fora. Dois minutos depois, após levantamento de falta, o goleiro Douglas Silva rebateu e Julinho, sozinho de cabeça, mandou para fora.

Nos acréscimos, até o goleiro Andrey tentou o cabeceio na área, mas Jucinei não foi bem na cobrança de falta que caiu nos braços de Douglas Silva. A comemoração ao final do jogo foi bastante intensa, até curioso, afinal o Juventude apenas luta para não cair à Série C.

Na 34ª rodada, o Juventude vai enfrentar o Brasil de Pelotas, em duelo gaúcho, marcado de novo para a cidade de Caxias, quinta-feira, dia 1.º de novembro, às 21h30. O Sampaio Corrêa vai recebe em São Luís (MA) o CSA no dia 2, também a partir das 21h30.