Série B - Dando sequência a 33ª rodada, nesta sexta-feira, jogam Londrina x Vila Nova-GO (19h15min), Juventude x Sampaio Corrêa e Fortaleza x Ponte Preta (20h30min) e Goiás x Avaí (21h30min). No sábado, tem Guarani x Oeste, São Bento x CRB, Figueirense x Criciúma e Boa Esporte x Atlético-GO (16h30min), Paysandu x Coritiba (18h30min).

Fifa - Há um mês, as seleções de Bélgica e França protagonizaram pela primeira vez na história, um empate na liderança do ranking da entidade. Em nova atualização, nesta quinta-feira, os belgas assumiram a ponta isoladamente, um ponto à frente dos atuais campeões da Copa do Mundo (1.733 a 1.732). O Brasil segue na terceira colocação, com 1.669.

Espanhol - Domingo, às 12h15min (de Brasília), no clássico entre Barcelona e Real Madrid, válido pela 10ª rodada, os telespectadores terão uma novidade à disposição. Nesta quinta-feira, a liga espanhola anunciou uma tecnologia de som que permitirá ao espectador se introduzir na ação. Um microfone na bola permitirá a torcedores ouvir jogadores em campo no clássico.

Tênis - O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot garantiram vaga nas semifinais do Torneio de Viena, nesta quinta-feira, ao vencerem o croata Nikola Mektic e o norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 1 (4/6, 6/4 e 10/4).

Doping - A Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou nesta quinta-feira que o único laboratório antidoping de Portugal, na capital Lisboa, perdeu o direito de realizar testes depois de ter falhado nos padrões internacionais. A Wada suspendeu o laboratório em 2016 e agora o revogou completamente.