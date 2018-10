Damião volta a sentir problema muscular e desfalca o Inter contra o Vasco

Leandro Damião voltará a ser desfalque do Internacional diante do Vasco, nesta sexta-feira (26), em São Januário. O atacante sentiu um desconforto muscular na coxa, foi vetado pelo departamento médico e ficará de fora do importante confronto válido pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Damião vem sofrendo com diversos problemas físicos e não tem conseguido uma sequência de partidas no Inter. Depois de um longo período afastado por uma lesão na coluna, o atacante passou a sofrer com incômodos na coxa e já desfalcou o time gaúcho por esse motivo em outras oportunidades.

Sem ele, o técnico Odair Hellmann terá que quebrar a cabeça para escalar o Inter, que já não conta com o também atacante William Pottker por lesão. Nesta quinta, ele não deu pistas da equipe que vai a campo na sexta, uma vez que comandou uma atividade tática em campo reduzido.

O volante Rodrigo Dourado, outro que vem sofrendo com problemas físicos, deixou a atividade mais cedo, mas deve ficar à disposição de Odair. Ele, inclusive, pediu espírito guerreiro ao Inter na partida. "Temos que entrar muito fortes, muito concentrados. Precisamos ganhar esse jogo para seguir na briga. É um dos jogos mais importantes do ano para nós", declarou.

A tendência é que Odair opte por Rossi ou Jonatan Alvez na vaga de Damião. Desta forma, o Inter deve entrar em campo na sexta com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Rossi (Jonatan Alvez) e D'Alessandro; Nico López.

O Internacional precisa da vitória para seguir na briga pelo título brasileiro. A equipe colorada ocupa a terceira colocação na tabela, com 57 pontos, cinco atrás do Palmeiras e um atrás do Flamengo, que se enfrentam no sábado, no Maracanã.