Série A - Hoje, em jogo atrasado pela 28ª rodada, o Cruzeiro recebe o Ceará, às 19h30min.

Série B - Ontem, na abertura da 33ª rodada, em Maceió, o Brasil de Pelotas levou 2 a 0 do CSA.

Sul-Americana - Três times brasileiros entram em campo hoje, pelas quartas de final. Às 19h30min, o Fluminense recebe o Nacional do Uruguai. À 21h45min, em Salvador, o Bahia pega o Atlético-PR.

Liga dos Campeões - Resultados da abertura da 3ª rodada. Pelo Grupo E: AEK Atenas 0x2 Bayern de Munique e Ajax 1x0 Benfica; Grupo F: Shakhtar Donetsk 0x3 Manchester City e Hoffenheim 3x3 Lyon; Grupo G: Real Madrid 2x1 Viktoria Plzen e Roma 3x0 CSKA Moscou; e Grupo H: Young Boys 1x1 Valencia e Manchester United 0x1 Juventus.

Liga dos Campeões 2 - Hoje, se enfrentam pelo Grupo A: Club Brugge x Monaco (13h55min) e Borussia Dortmund x Atlético de Madrid (16h); Grupo B: PSV Eindhoven x Tottenham (13h55min) e Barcelona x Inter de Milão (16h); Grupo C: Liverpool x Estrela Vermelha e PSG x Napoli (16h); e Grupo D: Galatasaray x Schalke 04 e Lokomotiv Moscou x Porto (16h).

Paolo Guerrero - Enquanto aguarda a decisão do Tribunal Federal da Suíça sobre um pedido de nulidade de sua punição por doping, o atacante do Inter recebeu uma notícia favorável à linha de defesa dos seus advogados. De acordo com o jornal El Popular, do Peru, a inspeção feita pelo Ministério Público do país no hotel que hospedou a seleção peruana em Lima concluiu que o local forneceu informações falsas no processo que o condenou a 14 meses de gancho.

Tênis - Ontem, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam com vitória no Torneio de Viena, na Áustria. Embalada na reta final da temporada, a dupla derrotou o ucraniano Denys Molchanov e o eslovaco Igor Zelenay por 2 a 1 (4/6, 7/5 e 10/5).