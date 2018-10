Desempenho de Mick Schumacher chama a atenção na Fórmula 1

Filho do pentacampeão mundial é observado pela Ferrari e Mercedes RONNY HARTMANN/AFP/JC

As performances de Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael, já estão chamando a atenção de dois campeões da Fórmula 1. O piloto de 19 anos evoluiu muito neste ano e conquistou recentemente o campeonato da F-3, faturando pontos suficientes para ter o direito de pilotar carros da categoria principal. Especialistas afirmam que é questão de tempo até que ele tenha algum tipo de vínculo com uma equipe da F-1.

"Quem pode dizer não, em Maranello, para um nome desses?, questionou o chefe da Ferrari, Maurizio Arrivabene. Para o britânico Lewis Hamilton, líder da atual temporada, Mick já mostrou que tem mais do que um dos sobrenomes mais famosos da história da categoria. "Não acho que será um fardo. Acho que é natural que, quando os campeões têm filhos (que se acredite que eles chegarão à F-1). Michael é tido como o melhor de todos os tempos, por ter mais títulos, existe 100% de chance de que o nome Schumacher vá voltar à F-1, parcialmente por conta do nome, mas, em segundo lugar, porque ele está fazendo um grande trabalho", analisou o piloto.

Bicampeão mundial, o espanhol Fernando Alonso disse não conhecer o filho do rival que derrotou em uma disputa pelo título em 2006. "Nunca me encontrei com ele. Só vejo os resultados de fora e ele tem talento e será bom para o esporte ter o sobrenome Schumacher de volta", disse..

Depois de conquistar o título da F-3 em sua segunda temporada, com oito vitórias e 14 pódios, o passo natural para Mick seria a Fórmula 2. Na F-1 não é só a Ferrari que está de olho nele. Na F-3, ele competia com motores Mercedes, e Toto Wolff revelou que tem acompanhado o jovem de perto.