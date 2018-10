Houston Rockets vence em estreia de LeBron James na casa do Los Angeles Lakers

LeBron James teve atuação sólida em sua estreia no Staples Center como jogador do Los Angeles Lakers na NBA, mas não evitou a derrota de seu time para o Houston Rockets, por 124 a 115. No duelo encerrado na madrugada deste domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o ala marcou 24 pontos, pegou cinco rebotes e deu cinco assistências.

O Lakers de LeBron, porém, não foi páreo para a dupla de armadores do Houston, entrosada desde o início da temporada passada. Atual MVP (jogador mais valioso) da liga norte-americana de basquete, James Harden marcou 36 pontos (com 52,5% de aproveitamento dos arremessos de quadra), pegou sete rebotes e deu cinco assistências, enquanto Chris Paul terminou com 28 pontos, sete rebotes e dez assistências.

Maior reforço do Houston para a atual temporada, Carmelo Anthony mostrou que ainda não está adaptado ao sistema de jogo de sua nova equipe. O tricampeão olímpico atuou durante 29 minutos, apesar do começo no banco de reservas, e fez apenas sete pontos, além de dez rebotes conquistados. Dos dez arremessos de quadra que tentou, apenas três caíram.

No Lakers, os armadores Rajon Rondo (13 pontos, sete rebotes e dez assistências) e Lonzo Ball (14 pontos, seis rebotes e quatro assistências) contribuíram com bons aproveitamentos nos arremessos de quadra - 75% e 50%, respectivamente. Além da dupla e de Lebron, outros quatro atletas da equipe de Los Angeles passaram da marca de dez pontos.

No último quarto, depois de uma discussão iniciada entre Harden e Brandon Ingram, Rondo trocou socos com Paul e ambos foram expulsos pela arbitragem. O Lakers agora tem duas derrotas em dois jogos, enquanto o Houston sofreu um revés e conquistou um triunfo.

Confira os resultados da rodada desta sexta-feira da NBA:

Indiana Pacers 132 x 112 Brooklyn Nets

Washington Wizards 113 x 117 Toronto Raptors

New York Knicks 101 x 103 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 116 x 115 Orlando Magic

Miami Heat 112 x 113 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 116 x 118 Detroit Pistons

Dallas Mavericks 140 x 136 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 119 x 91 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 121 x 108 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 115 x 124 Houston Rockets

Confira os jogos da rodada deste domingo:

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Houston Rockets x Los Angeles Clippers