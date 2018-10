Portaluppi diz que tem 'grandes chances' de renovar contrato com o Grêmio

O contrato de Renato Portaluppi com o Grêmio termina no fim do ano, mas o treinador deixou escapar que pode permanecer no time gaúcho em 2019, apesar de suas declarações antigas de que desejaria comandar o Flamengo.

"Acho que vou (ficar no Grêmio)... Tem tudo para continuar, sim. Vamos pensar somente nesse Campeonato Brasileiro, nessa Libertadores, concentrar bastante para ver se a gente ganha de novo. A partir de dezembro, a gente começa a pensar no futuro. Mas tem grandes chances de ficar por aqui mesmo", disse o técnico durante a gravação de um programa da TV Globo do Rio Grande do Sul, na quarta-feira. As declarações foram divulgadas somente nesta quinta.

Em sua terceira passagem pelo Grêmio, Portaluppi foi sondado para trabalhar no Flamengo durante o ano, mas preferiu ficar no clube, no qual soma quatro títulos: Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018) e Campeonato Gaúcho (2018).

Neste ano, o Grêmio ainda briga por duas taças. No Campeonato Brasileiro é o quinto colocado, com 51 pontos, oito atrás do líder Palmeiras, restando nove rodadas para o final da competição. No sábado, às 16 horas, a equipe enfrenta o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte.

Na Libertadores, o tricolor gaúcho está na semifinal e faz o primeiro jogo na próxima terça-feira, em Buenos Aires, diante do River Plate.