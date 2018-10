'Tomei injeção para ir para o último jogo', diz Damião

Atacante colorado confia no apoio da torcida para seguir em busca do título Ricardo Duarte/Internacional/JC

Autor de dois gols na vitória do Inter por 3 a 1 sobre o São Paulo, Leandro Damião revelou ontem que precisou recorrer ao uso de uma injeção com medicamento para aliviar as dores na coxa direita e atuar na partida.

"Tomei injeção para poder ir para o último jogo. Estava com dores. Agora é a hora do sacrifício. São nove jogos e nove decisões que temos até o final do Campeonato Brasileiro", destacou o atacante, que anteriormente sofreu com lesões que o atrapalharam ao longo da temporada.

O elenco realizou na manhã de ontem o primeiro treino com todos os jogadores à disposição do técnico Odair Hellmann. A próxima partida será na segunda-feira, em casa, contra o Santos. Será um novo reencontro de Damião com o Peixe, sendo que ele ainda pertence ao clube paulista e só encerrará o vínculo no final do ano.

Quem não participou da movimentação de ontem foi Rodrigo Dourado. O volante foi preservado devido ao quadro de dores no pé direito que o acompanha há algum tempo. Entretanto, ele não chega a preocupar para o duelo com Santos. O volante já foi preservado de treinos em outras oportunidades.

A promessa, mais uma vez, é de Beira-Rio lotado, com cerca de 40 mil colorados. Esta ajuda vem sendo imprescindível na campanha do time que ainda não perdeu em casa - são 11 vitórias e três empates.