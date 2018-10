Marinho torce tornozelo e vira desfalque

Um dia depois de confirmar que o atacante Luan sofreu uma ruptura da fáscia plantar do pé e que o jogador corre contra o tempo para estar em campo frente ao River Plate, na próxima terça-feira, em Buenos Aires, no duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores, o Grêmio amargou mais duas baixas no setor ofensivo: Marinho torceu o tornozelo direito no treino e André passou por uma cirurgia de apendicite.

Já na parte final de uma atividade tática promovida pelo técnico Renato Portaluppi, Marinho levou a pior ao cair no gramado após uma disputa pelo alto. O atacante pisou em falso, torceu o pé e saiu reclamando de muitas de dores, sendo carregado. Já André precisou operar uma apendicite e fica de fora por 15 dias.

O treinamento deu início à preparação para a partida que o Grêmio fará sábado, contra o América-MG, às 16h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, pelo que se viu na atividade de ontem, o Tricolor terá uma formação reserva, preservando os titulares para o duelo com os argentinos na terça. Aliás, a Conmebol anunciou ontem a alteração do horário dos dois jogos, passando das 19h30min para as 21h45min.

Uma novidade no grupo que vai encarar o Coelho, em Belo Horizonte, será o volante Michel, recuperado de lesão. Dos jogadores que enfrentaram o Palmeiras no último domingo, apenas o lateral-esquerdo Cortez participou normalmente da atividade. O atacante Everton e o volante Ramiro, que se recuperam de lesões, apareceram em campo, mas trabalharam em separado sob o comando da equipe de fisioterapia.

Outro que realizou um treino em separado foi o goleiro Marcelo Grohe, que trabalhou com o preparador Rogério Godoy. O lateral-direito Léo Moura e o atacante Luan, por sua vez, ficaram no vestiário do CT tratando suas lesões.

O clube confirmou também que o zagueiro Kannemann, convocado para defender a seleção argentina, deverá se reapresentar hoje. O jogador acabou não sendo relacionado para o amistoso contra o Brasil, na última terça, na Arábia Saudita, ao reclamar de uma lesão sentida em um treino.

Focado principalmente nas semifinais da Libertadores, o Grêmio é o atual quinto colocado do Brasileirão, com 51 pontos, oito atrás do líder Palmeiras, que no último domingo superou os gremistas por 2 a 0 e abriu vantagem sobre o concorrente direto ao título nacional.