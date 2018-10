Em vantagem na final, Cruzeiro encara o Corinthians fora de casa

Hoje, às 21h45min, a 30ª edição da Copa do Brasil conhecerá seu campeão. Com uma leve vantagem, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Cruzeiro vai a campo em busca do hexa e, assim, se tornar o maior vencedor da competição (atualmente, está empatado com o Grêmio). Já o Corinthians contará com o Itaquerão lotado por sua fanática torcida para reverter o cenário e chegar ao seu quarto título.

Os donos da casa tiveram o apoio de 38 mil torcedores no treino de ontem. O técnico Jair Ventura não contará com o chileno Ângelo Araos, expulso no primeiro jogo. Com isso, a provável escalação do Timão tem Cássio; Fagner, Léo Santos (Pedro Henrique), Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson.

Já a Raposa teve o recurso do atacante Sassá negado e ele não poderá ir a campo. Por outro lado, Mano Menezes irá contar com o meia De Arrascaeta que estava a serviço da seleção uruguaia e chegará a tempo da final. O Cruzeiro deve ter Fábio; Edilson, Dedé, Leo e Lucas Romero (Marcelo Hermes); Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Barcos.