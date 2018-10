Em amistoso, Brasil derrota a Argentina com gol nos acréscimos

Não é motivo para empolgação, mas o Brasil continua 100% após a Copa do Mundo. Ontem, os comandados de Tite derrotaram a Argentina por 1 a 0. O gol foi marcado pelo zagueiro Miranda, aos 48 minutos do segundo tempo. A partida foi disputada em Jedá, na Arábia Saudita, e valeu a taça do Superclássico das Américas.

As duas equipes enfrentaram o forte calor árabe. A temperatura era de 31 graus, mas a sensação térmica chegou a 37, o que deve se repetir durante a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. Com liberdade em campo, Neymar atuou de maneira parecida com a que desempenha nesta temporada no PSG: centralizado, mais como meia-atacante. Ele buscou o jogo, mas não conseguiu concretizar em bons lances.

O Brasil criou pouco, mas quase anotou com Miranda. Já a Argentina, desfalcada do craque Lionel Messi, teve apenas uma oportunidade, em cobrança de falta de Dybala. Com o interino Lionel Scaloni no comando e sem a maior parte dos tradicionais convocados, os hermanos mostraram aplicação defensiva pouco vista no Mundial da Rússia.

Tite aproveitou o clássico para firmar alguns nomes com a camisa canarinho, como o volante Arthur e o atacante Richarlison. Este, aliás, perdeu uma boa chance na etapa final, ao chutar para fora após cruzamento de Neymar. Na sequência, Arthur acertou voleio defendido por Romero.

Com as mudanças nas duas equipes após o intervalo, o Brasil passou a tomar conta do jogo a partir dos 20 minutos. Aos 38, em falta cobrada por Casemiro, a bola desviou na barreira e quase entrou. Já nos acréscimos, Neymar cobrou escanteio, o zagueiro Miranda se antecipou a Romero e, de cabeça, definiu a vitória da seleção sobre sua maior rival.