Tite faz mistério e não revela time pela primeira vez no comando da seleção

Folhapress

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (16), em Jeddah, em amistoso promovido pelo governo local. Para Tite, no entanto, a partida tem caráter decisivo. Tanto que o treinador, pela primeira vez desde que assumiu o comando da seleção, não quis revelar a equipe titular para o clássico sul-americano.

Após fechar os treinos de domingo (14) e segunda-feira (15), o técnico evitou dar qualquer sinal do time na entrevista coletiva realizada no estádio King Abdullah. "Hoje eu vou deixar esse componente (mistério). Não me sinto tão confortável, mas farei isso desta vez", comentou o treinador da seleção.

"Eu não me sinto muito confortável, porque não é a minha praia, mas em algumas circunstâncias, é importante. Não quero, se não tenho os atletas definidos, dar ao adversário a oportunidade de conhecer a escalação, até neste momento em que não temos esquema definido. Estamos testando novos nomes, um novo esquema, então vamos deixar o adversário sem saber isso", acrescentou.

Em outras ocasiões, mesmo fechando parcialmente as atividades, Tite não via problemas em revelar a escalação. Foi assim durante amistosos, eliminatórias e Copa do Mundo. Mesmo com o silêncio, o treinador já havia admitido que faria algumas mudanças para encarar a Argentina com força máxima.

A expectativa é por até seis novidades em relação ao último jogo: Alisson, Danilo, Miranda, Filipe Luis, Arthur e Roberto Firmino devem retornar ao time titular nas vagas de Éderson, Fabinho, Pablo, Alex Sandro, Fred e Gabriel Jesus.

A espinha dorsal formada por Marquinhos, Casemiro, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar, que atuou como titular na vitória por 2 a 0 sobre a Arábia Saudita, na última sexta-feira, segue na formação principal.