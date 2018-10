Inter bate São Paulo em dia de público recorde no estádio Beira-Rio

Damião comemora o segundo gol do Inter na vitória por 3 a 1 diante do São Paulo RICARDO DUARTE/INTER/DIVULGAÇÃO/JC

Impor-se dentro de casa é uma das características mais importantes para qualquer equipe que deseje brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Inter tem aproveitado bem o apoio do torcedor: neste domingo (14), somou mais uma vitória em seus domínios, batendo o São Paulo por um categórico 3 a 1. O resultado mantém o Colorado forte na briga pelo título, com 56 pontos, três atrás do líder Palmeiras. Além da vitória, a tarde também teve quebra de recorde: foram 45.263 presentes, maior público desde a reinauguração do Beira-Rio.

O clima de entusiasmo da torcida colorada, contudo, quase sofreu um abalo, logo aos dois minutos. Edenilson perdeu a bola no meio, Reinaldo alçou na área e Liziero antecipou para chutar de primeira, cruzado, no canto de Marcelo Lomba.

O Inter tentou reagir rápido, e chegou a ter um gol anulado, aos 13 minutos. Os colorados, porém, reclamaram muito, pois a bola sobrou para Nico López após uma dividida de Pottker com a defesa são-paulina. Cinco minutos depois, Jean saiu mal em cruzamento de D’Alessandro e a bola sobrou para Patrick, mas Anderson Martins salvou. Aos 41, D’Alessandro acertou a trave, em cobrança de falta.

Em um primeiro tempo de domínio colorado, o empate era um placar injusto. E foi na base da pressão que o time vermelho abriu caminho para o empate, aos 45 minutos. Em bela jogada pela direita, Nico López foi à linha de fundo e cruzou para Leandro Damião cabecear, com firmeza: 1 a 1.

A previsão para a segunda etapa era de pressão total do Inter. Logo no início, D’Alessandro cobrou falta e Jean defendeu, mas a situação gerou nova polêmica, com o time da casa alegando que a bola já havia ultrapassado a linha do gol. Tentando controlar o ímpeto do adversário, o São Paulo colecionava cartões amarelos, e o gol da virada parecia questão de tempo. E assim foi. Aos 7 minutos, em cobrança de falta, Cuesta encostou de cabeça e Damião jogou-se na bola para marcar mais um.

Após tomar a frente, o Inter recuou, cedendo espaço ao tricolor paulista. Embora com poucas chances claras, os visitantes passaram a ter imposição no campo defensivo colorado, deixando o jogo perigoso. Mas o último ato no Beira-Rio seria não de angústia, mas de alegria. Anderson Martins puxou Leandro Damião dentro da área, cometendo pênalti, e acabou expulso. Nico López foi para a cobrança, e foi bola para um lado, goleiro para o outro: vitória assegurada, torcida em festa e Inter firme e forte na briga pela taça.