Apático, Grêmio perde para o Palmeiras e se afasta da luta pelo título do Brasileirão

A tarefa não era fácil, e os seis desfalques deixavam tudo ainda mais complicado para o Grêmio. Mas a derrota para o líder Palmeiras por 2 a 0, neste domingo (14), em São Paulo, acabou vindo com uma atuação bem abaixo do que se poderia esperar. Em um jogo na qual praticamente não teve conclusões a gol, o Tricolor viu o título brasileiro transformar-se em meta quase inalcançável. Com 51 pontos, o time gaúcho está oito atrás do próprio Palmeiras, e precisaria tirar, daqui para frente, um ponto de diferença por rodada para ainda sonhar com a taça.

O Palmeiras começou com mais posse de bola, enquanto o Tricolor adotava postura mais cautelosa, tentando não dar brechas. A defesa gremista, porém, não demonstrava firmeza, em especial pela esquerda, com jornadas apagadas de Bressan e, em especial, Marcelo Oliveira. A situação resultou em gol bem cedo. Aos oito minutos, Dudu recebeu rebote e tocou, na entrada da pequena área, para Deyverson desviar e abrir o marcar.

Depois de alguns minutos, o Grêmio se estabilizou em campo e passou a ter mais posse de bola. Mas o Verdão soube se resguardar, sem sofrer riscos, e puxava contragolpes com muita qualidade. Em um deles, aos 26, Dudu antecipou-se a Paulo Victor e quase fez, mas Cícero salvou em cima da linha.

No vestiário, Renato Portaluppi promoveu mudanças, colocando Marinho no lugar de Pepê. O cenário em campo, porém, não se alterou: o Tricolor tinha a bola, mas não conseguia criar boas chances. Fernando Prass era um espectador privilegiado, quase sem participação na partida. Paulo Victor, por sua vez, precisou salvar aos 24, bloqueando chute sem marcação de Dudu.

As chances gremistas de reverter o placar foram liquidadas aos 33 da etapa final, em uma falha digna de comédia pastelão. Bressan foi espantar a bola para longe, deu uma rosca para trás e, na sequência, escorregou, caindo no gramado. Deyverson, completamente livre, não perdoou e fez o segundo. Batido em campo, o Grêmio não esboçou qualquer reação nos minutos finais, e vai precisar de muita ajuda dos adversários para voltar a ter qualquer pretensão no Brasileirão.