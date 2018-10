Laterais ficam fora de treino e Grêmio deve ter seis desfalques contra o Palmeiras

O técnico Renato Gaúcho terá de quebrar a cabeça para escalar o Grêmio no importante duelo com o Palmeiras, neste domingo (14), no Pacaembu, em São Paulo. O treino desta sexta-feira (12), no CT Luiz Carvalho, indicou que o time gaúcho deverá ter seis desfalques para o confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Os laterais Leonardo Moura, com problema muscular, e Cortez, com um trauma no tornozelo, vivem fase final de recuperação de lesões. Nesta sexta, eles não trabalharam com o elenco e apenas correram em volta do gramado, indicando que não estarão em campo no domingo.

Se forem confirmados como baixas, eles se juntarão a quatro desfalques certos para a partida. Contra o Palmeiras, Renato não poderá contar com o goleiro Marcelo Grohe, o volante Ramiro e o atacante Everton, todos com lesões musculares, além do zagueiro Kannemann, que serve à seleção argentina.

Nesta sexta, o treino técnico comandado pelo treinador não indicou a escalação do Grêmio. Com tantas dúvidas, o time deve ir a campo com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Bressan e Juninho Capixaba (Marcelo Oliveira); Maicon, Cícero, Marinho (Pepê), Luan e Alisson; Jael.

O duelo de domingo será fundamental para as pretensões do Grêmio de título brasileiro. Afinal, a equipe gaúcha ocupa a quinta colocação na tabela, com 51 pontos, cinco atrás justamente do Palmeiras, líder da competição.