Sem data certa para retorno, machucados preocupam comissão técnica

A reta final da temporada chega com uma série de desfalques para o técnico Renato Portaluppi, no Grêmio. O grupo se reapresentou ontem e deu início à preparação para a partida com o líder Palmeiras, no próximo domingo, em São Paulo. E, para este embate, o treinador não terá cinco titulares: Marcelo Grohe, Léo Moura, Cortez, Ramiro e Everton estão entregues ao departamento médico e não têm data certa para retornarem.

O goleiro gremista sentiu um desconforto no adutor da coxa direita e deixou o campo ainda no primeiro tempo diante do Bahia. Com lesão grau nível 1, Grohe pode retornar apenas na primeira partida diante do River Plate, pela Libertadores, no dia 23.

O experiente Léo Moura trata um desconforto na panturrilha esquerda e ainda sofre com dores no tornozelo esquerdo. Já o volante Ramiro está há quase dez dias se recuperando de uma entorse no joelho direito. Ambos, talvez, retornem aos trabalhos físicos até o fim da semana.

O caso que mais preocupa é o do atacante Everton. O artilheiro do time no ano sofreu uma lesão no posterior da coxa direita. O que faz a torcida ficar otimista quanto ao seu retorno é o histórico de recuperações rápidas. Entretanto, para nenhum dos integrantes do departamento médico foi dado uma previsão exata de quando ele volta. Ontem, o grupo realizou uma bateria de trabalhos físicos, devendo ir a campo para treinos táticos, na tarde de hoje.