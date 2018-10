Cruzeiro e Corinthians iniciam, hoje, em Belo Horizonte, briga pelo título

Na noite de hoje, Cruzeiro e Corinthians começam a decidir o campeão da Copa do Brasil. Favoritos ao título, os mineiros tentam chegar à sexta taça, tornando-se os maiores campeões da competição. Do outro lado, o sempre competitivo Corinthians pretende surpreender no Mineirão. A primeira partida decisiva começa às 21h45min.

O técnico Jair Ventura praticamente definiu a escalação do Timão para o primeiro jogo da final. Ainda sem a garantia de Fagner na lateral-direita, o time paulista pode ter Cássio; Fagner (Mantuan), Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel, Ralf e Jadson; Romero, Mateus Vital e Clayson.

Já o time do técnico Mano Menezes nega o favoritismo, mas confia no elenco formado por muitos jogadores calejados com decisões e títulos. A provável escalação celeste tem Fábio; Edílson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Rafinha e Thiago Neves; Barcos. O jogo de volta será no dia 17, na Arena Itaquera.