Sem Moledo e Damião, Inter perde Rossi por lesão e atacante ficará 10 dias fora

O elenco do Internacional realizou na manhã desta terça-feira, no CT Parque Gigante, o seu segundo treino de preparação visando o duelo contra o São Paulo, no próximo domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem poder contar com os lesionados Rodrigo Moledo e Leandro Damião nas atividades com o restante do grupo colorado, o técnico Odair Hellmann ganhou um desfalque certo para o duelo diante da equipe paulista: o atacante Rossi.

O clube confirmou que exames apontaram que o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita e precisará ficar por um período estimado de dez dias sem poder atuar. Ele havia sido titular do ataque do Inter na derrota por 2 a 1 para o Sport, na última sexta-feira, em Recife, e agora deixou de ser opção para o jogo contra os são-paulinos.

O zagueiro Rodrigo Moledo apenas correu ao redor do gramado nesta terça-feira, enquanto o atacante Leandro Damião deu prosseguimento aos trabalhos musculares de recuperação. Se Damião não se reabilitar a tempo de jogar no domingo, a tendência é a de que Hellmann escale Jonatan Alvez no ataque titular.

Para este confronto, o treinador contará com os retornos do zagueiro Víctor Cuesta e do meio-campista Edenilson, que cumpriram suspensão na rodada passada. Os dois participaram do treino realizado sob forte calor nesta terça pela manhã, quando os jogadores foram divididos em quatro times em uma atividade tática em campo reduzido.

Após o treinamento, o goleiro Marcelo Lomba concedeu entrevista coletiva e exaltou a importância de o Inter saber aproveitar o fato de jogar em casa para superar o São Paulo e depois, na rodada seguinte, o Santos, no dia 22, também em Porto Alegre. "O Beira-Rio é o nosso alicerce, a melhor campanha em casa é a nossa. Temos muita força nisso, confiamos muito nessa composição de time e torcida e vamos acreditar nisso até o final. Os próximos dois jogos em casa serão fundamentais", enfatizou.

Invicto como mandante neste Brasileirão, o time colorado é o atual vice-líder da competição, com 53 pontos, três atrás do Palmeiras e um à frente do São Paulo, o quarto colocado. Caso se recupere dentro do prazo estabelecido de dez dias estabelecido pelo departamento médico, Rossi deverá ficar à disposição para atuar contra o Santos no Beira-Rio.