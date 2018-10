Brasileirão - Pela 29ª rodada, hoje, às 21h, tem Botafogo x Vasco.

Série B - Dois jogos abrem, hoje, a 31ª rodada. Às 19h15min, se enfrentam Paysandu x CRB. Mais tarde, às 21h30min, o Brasil-Pel visita o Criciúma.

Bola de Ouro - Neymar está entre os 30 indicados ao prêmio de melhor do mundo da revista France Football, que será entregue em 3 de dezembro. Os outros brasileiros na disputa são o goleiro Alisson, o lateral Marcelo, e o atacante Roberto Firmino. No feminino, Marta está entre as finalistas. Rodrygo, do Santos, briga pelo prêmio de melhor atacante jovem.