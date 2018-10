Grohe tem lesão leve e Everton vira dúvida para encarar o River

O Grêmio confirmou ontem as lesões de Marcelo Grohe e Everton, desfalcando o time nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O cenário, no entanto, é alentador, uma vez que ambos, possivelmente, estarão disponíveis no jogo de ida da semifinal da Libertadores, diante do River Plate, no dia 23. O goleiro teve diagnosticada lesão de grau um no músculo adutor da coxa direita. Já o atacante apresentou lesão de grau dois no posterior também da coxa direita, contudo tem chances de voltar a tempo de jogar na Argentina.

A situação de Grohe é mais leve, porém deve exigir de sete a 10 dias de recuperação. Com isso, o goleiro está fora da partida com o Palmeiras e deve ser preservado também diante do América-MG, ambos fora de casa. Já Everton demanda cerca de 15 dias de recuperação. No final da manhã, a CBF deu sinal de que o caso era sério ao anunciar o corte do meia-atacante dos amistosos contra Arábia Saudita e Argentina e a convocação de Lucas, do Tottenham.

Artilheiro do Grêmio no ano, com 18 gols, Everton tem histórico de recuperação antes do previsto. Em maio, ele conseguiu voltar uma semana antes e encarou o Ceará, em Fortaleza. O Tricolor volta campo no próximo domingo, às 16h, no Pacaembu, contra o líder Palmeiras. O técnico Renato Portaluppi começa a preparar o time a partir da manhã de hoje.