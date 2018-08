Inter fecha com Paolo Guerrero e prepara anúncio por três temporadas

Folhapress

O Internacional fechou os detalhes para contratar o atacante peruano Paolo Guerrero, de 34 anos. O jogador tem contrato encerrando com Flamengo nesta sexta-feira e assinará por três anos com o Colorado.

O Inter contará com aporte financeiro de R$ 10 milhões do grupo DIS. Utilizará o montante como luvas para o jogador, metade de forma imediata e metade diluída em contrato. Os vencimentos dele, com luvas e salário, irão beirar os R$ 800 mil mensais.

Os detalhes que impedem o anúncio do jogador são burocráticos de contrato e exames médicos. Essa barreira deve ser vencida até o início da próxima semana.

A chegada de Guerrero contempla desejo antigo da atual direção do clube, que tentou sua chegada já em 2014. Além de rever Rodrigo Caetano, que foi responsável por sua ida para o Flamengo.

A necessidade de contratar mais um centroavante surgiu com a lesão de Leandro Damião, que tem uma contratura na cervical e retorno incerto. Além dele, Jonatan Alvez também está no grupo e fez apenas duas partidas até agora.

Através das redes sociais, a torcida do Inter já se organiza para recepcionar o jogador, cuja chegada pode coincidir com a volta do Colorado do Rio após a partida com o Fluminense, segunda-feira. Ou até mesmo ocorrer antes disso.

Guerrero disputou apenas sete partidas pelo Flamengo nesta temporada e marcou um gol. Esteve afastado devido a punição por doping, mas disputou a Copa do Mundo e voltou a atuar sob efeito suspensivo.