Após acerto com russo, bilionário americano assume o Arsenal

Folhapress

O magnata russo Alisher Usmanov fechou acordo nesta terça-feira (7) para vender seus 30% de participação no Arsenal, de Londres, ao detentor da maioria das ações do clube, o bilionário americano Stan Kroenke. O acordo avalia o clube da Premier League inglesa em US$ 2,3 bilhões (R$ 8,7 bilhões).

Kroenke e Usmanov passaram anos lutando pela supremacia no clube, adquirindo ações sempre que uma oportunidade surgisse, e a transação abre caminho para que o americano feche o capital do clube, uma manobra que o russobloqueou por muito tempo ao se recusar a vender suas ações.

Kroenke, cuja família também controla diversas equipes esportivas nos Estados Unidos, entre as quais o Los Angeles Rams, na NFL, e o Denver Nuggets, na NBA.

Usmanov aceitou uma oferta de 550 milhões de libras (R$ 2,6 bilhões) em dinheiro, que dá a Kroenke mais que os 90% das ações do clube requeridos para permitir a aquisição das ações restantes, informou a KSE, a empresa de investimento de Kroenke.

Na forma de empresa de capital fechado, o clube não terá mais de realizar assembleias anuais de acionistas, que em muitas ocasiões serviram como foro para que pequenos acionistas fizessem perguntas desconfortáveis aos gestores.

A saída de Usmanov chega em um momento de grandes mudanças para o Arsenal. Esta será a primeira temporada do clube em mais de duas décadas sob o comando de outro treinador que não Arsène Wenger, que pediu demissão e foi substituído em maio por Unai Emery.