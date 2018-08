Derrotado, mas ainda vivo

Depois de um segundo tempo irreconhecível no empate em 1 a 1 com o Flamengo, pela Copa do Brasil, o Grêmio fez ontem uma partida inteira fraca. Não foi amplamente pressionado pelo Estudiantes, no estádio Centenario Ciudad de Quilmes, mas o time argentino não teve dificuldades para fazer dois gols no primeiro tempo. O resultado só não foi pior porque Kannemann descontou - e, como o regulamento da Libertadores ainda prevê saldo qualificado, basta uma vitória por 1 a 0, dia 28, na Arena, para garantir a classificação às quartas de final.

O técnico Renato Portaluppi surpreendeu ao colocar Marcelo Oliveira na lateral-esquerda e ao optar por um ataque com André ao lado do jovem Pepê. Mais surpreendente ainda foi o desempenho gremista. O setor ofensivo não funcionou, mas não foi o único: mesmo com mais posse de bola no primeiro tempo, o Tricolor apresentou um futebol improdutivo no meio-campo. Nervoso, o time errou passes em excesso e cometeu faltas desnecessárias.

A primeira boa chance foi gremista, aos sete minutos, quando André chutou à esquerda do gol, em lance no qual o árbitro marcou impedimento. No minuto seguinte, Apaolaza acertou uma bomba no ângulo esquerdo, sem chance para Marcelo Grohe. O gol abalou o Tricolor, que começou a ser ameaçado pelo Estudiantes com certa frequência. Aos 38, após Geromel quase marcar contra ao desviar a bola pela linha de fundo, Lucas Rodríguez cobrou escanteio e Campi cabeceou livre para fazer 2 a 0.

Quando parecia que tudo ia desandar, o Grêmio "achou" um gol que o colocou novamente no jogo. Aos 43, após cobrança de escanteio, Andújar espalmou cabeceio de André na frente de Kannemann, que, também de cabeça, descontou.

O Tricolor voltou sem substituições do vestiário. A postura melhorou um pouco, mas não o suficiente para mudar o panorama da partida. A não ser por um chute de André - mais uma vez, pra fora -, o time pouco criou. Portaluppi, então, mudou a configuração do meio para a frente, colocando Jael e Marinho. No entanto, o ritmo seguiu lento, e foi a equipe argentina que quase marcou novamente, aos 30, com Pellegrini. Logo depois, Zuqui foi expulso, facilitando as coisas para o Grêmio, que não soube se aproveitar da vantagem numérica para chegar ao empate. O próximo compromisso tricolor é domingo, na Arena, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.