Pai de Lance Stroll faz acordo para assumir comando da Force India

Pai do piloto canadense Lance Stroll, da Williams, o empresário Lawrence Stroll deve assumir o comando da equipe Force India nos próximos dias. Nesta terça-feira (7), um grupo de investidores, sob a liderança do canadense, assinou acordo para tirar a Force India do status de administração e comandar o time que enfrenta sérias dificuldades financeiras.

Foi em razão das dívidas que uma corte da Justiça britânica colocou a Force India em administração há quase duas semanas. A decisão colocava em risco o futuro do time sediado em Silverstone, incluindo o emprego dos 405 funcionários da equipe. Porém, o consórcio de investidores deve dar garantias aos funcionários e também aos credores do time.

Até o acordo, assinado nesta terça, a Force India estava sob a gestão da FRP Advisory LLP, consultoria especializada em reestruturação corporativa. Ao mesmo tempo, Otmar Szafnauer, um dos principais dirigentes do time, buscava interessados em adquirir o time. E o grupo liderado por Stroll despontou nos últimos dias até alcançarem o acerto.

Com a decisão, a Force India não terá problemas para alinhar seus dois carros no grid de largada do GP da Bélgica de Fórmula 1, no fim do mês, na retomada da competição, ao fim do recesso de verão europeu.

Lawrence Stroll integra o consórcio de investidores ao lado dos empresários canadenses Andre Desmarais, Jonathan Dudman, John Idol, John McCaw Jr, Michael de Picciotto e Silas Chou, parceiro de negócios de Stroll. Eles vão assumir o comando da equipe, substituindo os antigos proprietários: Vijay Mallya, Subrata Roy e a família Mol.

"Este acordo assegura o futuro da Force India como equipe da Fórmula 1 e vai permitir aos nossos pilotos competirem em alto nível", afirmou Szafnauer. A equipe ocupa atualmente a sexta colocação no Mundial de Construtores da F-1, apenas sete pontos atrás da Haas e sete à frente da McLaren.