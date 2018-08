Inter quer R$ 10 milhões de investidor e Guerrero pode levar R$ 800 mil por mês

Folhapress

A proposta que o Internacional pretende apresentar ao atacante Paolo Guerrero está desenhada. O peruano fica sem contrato com o Flamengo a partir da sexta-feira (10) e, já nesta quarta (8), o colorado negocia com o investidor Delcyr Sonda os valores a serem encaminhados ao jogador e ao estafe dele. Havendo concordância, o clube recebe aporte de R$ 10 milhões e o peruano elevará seus vencimentos mensais para R$ 800 mil.

Os R$ 10 milhões repassados pelo grupo DIS, de Sonda, se referem as luvas do contrato de Guerrero. Sendo R$ 5 milhões pagos de forma imediata e mais R$ 5 milhões diluídos em dois dos três anos de vínculo. Dessa forma, o jogador receberia aproximadamente R$ 600 mil de salário, mais 24 vezes de R$ 200 mil reais, totalizando R$ 800 mil ao mês.

Nos bastidores, tanto a concordância da empresa em emprestar o dinheiro quanto o aval do atleta e seu estafe são tratadas com otimismo. Resta saber se o Flamengo fará algum movimento novo para manter o atacante de 34 anos.

Oficialmente, o Internacional não confirma números ou mesmo suas movimentações para contratar Guerrero. Qualquer informação dita pelo comando do clube pode atrapalhar a negociação sob a ótica vermelha.

A cronologia da oferta, agora, aponta primeira a reunião com a DIS, nesta quarta, para apresentação do projeto. Depois, com aval do grupo de Delcyr Sonda, o mesmo será ofertado ao atleta e, procedendo positivamente, o acordo deve ser selado até o fim da semana.

O contrato é, porém, inferior ao que Guerrero tem no Fla atualmente. Ele foi contratado em 2015, e na ocasião assinou vínculo com R$ 650 mil de salários e R$ 15 milhões em luvas diluídas durante o contrato. Desta forma, embolsa perto de R$ 900 mil por mês.

Por conta da punição por doping, Guerrero participou de apenas sete partidas neste ano pelo Fla, e marcou um gol.