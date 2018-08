Djokovic sofre, mas bate bósnio e estreia com vitória no Torneio de Toronto

O sérvio Novak Djokovic, nono cabeça de chave, estreou com vitória nesta terça-feira (7) no Masters 1.000 de Toronto, em seu primeiro duelo após a conquista do Torneio de Wimbledon. Com certa dificuldade, ele bateu o bósnio Mirza Basic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3) em 1h30 de partida.

Basic surgiu de última hora como adversário de Djokovic. Na programação inicial, o sérvio enfrentaria o sul-coreano Hyeon Chung, que desistiu do torneio por causa de uma lesão. O bósnio surgiu como lucky loser.

Na próxima fase, o atual número 10 do mundo terá pela frente o canadense Peter Polansky, de 30 anos, que entrou como convidado e venceu na estreia o australiano Matthew Ebden. Djokovic busca o tetracampeonato em Toronto.

No duelo desta terça-feira, Djokovic encontrou dificuldade no início da partida e foi conseguir a primeira quebra somente no sexto game. No segundo, a quebra veio no sétimo game. No entanto, Basic se aproveitou de uma dupla falta do sérvio pouco depois e empatou o jogo em 5 a 5. Na disputa no tie-break, Djokovic se aproveitou de duas duplas faltas do adversário para vencer a partida.

Ainda nesta terça-feira, o suíço Stan Wawrinka avançou na competição após bater o australiano Nick Kyrgios de virada por 1/6, 7/5 e 7/5. Na próxima fase ele terá pela frente o húngaro Marton Fucsovic, que eliminou o português João Sousa por 6/4 e 7/6 (7/2).

O japonês Kei Nishikori foi eliminado na primeira fase para o holandês Robin Haase por 7/5 e 6/1. Na próxima fase, Haase enfrentará o argentino Juan Martin del Potro, cabeça de chave número 3 na competição.

Nos outros jogos, o norte-americano Sam Querrey derrotou o francês Adrian Mannarino por 6/2 e 7/5. O grego Stefanos Tsitsipas bateu o bósnio Damir Dzumhur por 6/3 e 7/6 (7/3). O norte-americano Ruan Harrison eliminou o compatriota Mackenzie McDonald por 6/4 e 6/2. O também norte-americano Frances Tiafor venceu o mexicano Marco Cecchinato por 7/6 (7/3) e 6/1.