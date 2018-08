Inter se reúne com investidor para propor contrato a Paolo Guerrero

Folhapress

O Internacional está montando um projeto para conseguir a contratação do centroavante peruano Paolo Guerrero. Com contrato perto do fim no Flamengo, o clube gaúcho já tem molde de contrato pronto e terá reunião com investidores para tratar do assunto.

Em encontro com a direção do Inter, a empresa DIS, de Delcyr Sonda, tradicional parceiro do colorado em negócios, irá estudar parceria com o clube para participar do acerto. Segundo apurou a reportagem, o encontro ocorrerá nesta quarta-feira (8) em Porto Alegre. O Inter precisa de auxílio para firmar a oferta que pretende pelo atacante. Seriam três anos de contrato com vencimentos entre R$ 500 e R$ 650 mil.

As partes procuram não detalhar o acordo. Até porque o Inter espera o Flamengo se decidir sobre o futuro do atleta. Com contrato vigente até o fim da semana, Guerrero ficará livre caso não permaneça na Gávea.

Guerrero estaria disposto a mudar de clube e confidenciou a amigos do desejo de se transferir. Até mesmo sem dar ênfase a parte financeira. Na segunda-feira (6), a direção do Internacional não descartou a investida no jogador. O diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano disse que até o momento não havia qualquer movimento para acerto com ele.