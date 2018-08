Chapecoense anuncia volta de Guto Ferreira como técnico

Folhapress

Um dia depois de demitir Gilson Kleina, a Chapecoense anunciou nesta terça-feira (7) a volta do técnico Guto Ferreira, que dirigiu o clube entre setembro de 2015 e junho de 2016.

Ferreira estava sem clube desde que foi desligado do Bahia em junho deste ano. Na Chapecoense, ele terá como desafio imediato afastar o time da zona do rebaixamento. Atualmente, os catarinenses ocupam a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro com 18 pontos.

Na primeira passagem, Guto teve sucesso em dois desafios: livrar a equipe do descenso em 2015 e conquistar o Catarinense de 2016. Ele fazia um trabalho sólido na Série A daquele ano até aceitar uma proposta do Bahia.

Aos 52 anos, Guto Ferreira tem três títulos profissionais na carreira, todos eles em campeonatos estaduais. Em 2016 foi campeão Catarinense pela Chapecoense; em 2002 pelo Internacional e em 2018 conquistou o campeonato pelo Bahia. Passou por outros tradicionais clubes do Brasil, como a Ponte Preta, Figueirense e Portuguesa.