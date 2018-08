Inter bate Atlético-MG e encosta no líder em duelo com granizo e queda de energia

Primeiro foram nove minutos de paralisação no início do segundo tempo por causa da chuva de granizo. Depois, mais 12 minutos sem a bola rolar por queda de energia. Após o reinício, com o gramado encharcado, o Internacional aproveitou uma cochilada da zaga do Atlético-MG e venceu o duelo por 1 a 0 nesta segunda-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Edenílson marcou o gol da vitória em uma partida marcada pelo equilíbrio. Depois de um primeiro tempo sem graça, com poucas chances de gol, os times se lançaram ao ataque em meio às poças d'água da etapa final. O time colorado foi mais preciso na finalização e aproveitou uma bobeada do adversário. Cobrou a falta rapidamente, Patrick desviou de peito e colocou Edenílson na boa para marcar.

O resultado manteve o Inter na terceira colocação, com 32 pontos, a três do líder São Paulo. O Atlético caiu uma posição e agora está em quinto lugar, com 27. O time mineiro volta a campo no próximo domingo, às 11h, quando receberá o Santos pela 18ª rodada do Brasileirão. O Inter visitará o Fluminense na segunda-feira.

ANTES DA CHUVA - As equipes fizeram um primeiro tempo com poucas chances de gol. Logo no início Pottker, em disputa de bola, bateu com a chuteira sem querer na orelha de Leonardo Silva, que precisou de atendimento médico e no intervalo levou pontos no local.

O Atlético buscava mais o jogo, tocava a bola, mas faltava organização no setor ofensivo. O colombiano Chará era o que mais se movimentava. A melhor chance do time mineiro na etapa inicial veio de um cruzamento errado de Carlos Gabriel, que quase surpreendeu o goleiro Marcelo Lomba.

O Internacional veio para o jogo fechado no campo defensivo. Com marcação atrás da linha de meio de campo, dificultava as ações de ataque do adversário, mas também não criava nada. A única oportunidade criada na etapa inicial veio com William Pottker, que mandou por cima do gol.

DEPOIS DO GRANIZO - No segundo tempo, a partida ficou paralisada por nove minutos por conta de uma chuva de granizo. Os jogadores correram para o banco de reservas enquanto que o gramado ficou branco. Logo depois do reinício, caiu a energia. Os atletas desta vez desceram para o vestiário. A luz demorou 12 minutos para se restabelecer nos refletores e a partida, então, foi recomeçada.

O gelo ainda não havia derretido totalmente e diversas poças d'água dificultavam o toque de bola. Chará tentou se aproveitar e mandou um chute rasteiro para boa defesa de Marcelo Lomba. O Inter respondeu com Nico López, que foi travado na hora do chute O duelo seguiu movimentado, mais aberto.

Maidana bateu da entrada da área e Lomba mandou para escanteio. López cabeceou e Victor se esticou todo e mandou para escanteio. O Inter, no entanto, conseguiu ser mais preciso na finalização e abriu o marcador. Em uma cobrança de falta rápida, Fabiano lançou para Patrick, que tocou de peito para Edenílson. O meio-campista recebeu no meio de três atleticanos e bateu colocado à esquerda de Victor para colocar o time colorado em vantagem.

O Inter então se fechou em seu campo de defesa. O Atlético saiu desesperado em busca do gol de empate e tentava de qualquer jeito mandar a bola para área do adversário. Luan teve a melhor chance para empatar. Ele aproveitou um escorregão de Victor Cuesta e mandou na trave de Lomba.