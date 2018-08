Inter vence e se aproxima do líder

Em partida que durou cerca de duas horas, por causa de uma chuva de granizo seguida de um apagão, o Inter conseguiu uma importante vitória ontem no estádio Independência, em Belo Horizonte. Com gol de Edenilson, o time do técnico Odair Hellmann venceu o Atlético-MG por 1 a 0, recuperando a terceira posição no Campeonato Brasileiro e ficando a apenas três pontos do líder São Paulo.

O primeiro tempo foi de muita marcação e pouca inspiração. As duas equipes só conseguiram concluir a gol depois dos 30 minutos, sendo que a melhor chance foi do Inter, aos 34, quando William Pottker chutou por cima do travessão.

Na etapa final, o jogo ficou mais movimentado, com o Atlético tomando a iniciativa. No entanto, aos sete minutos, a chuva, que já era forte, se transformou em um temporal de granizo, obrigando o árbitro a parar a partida por dez minutos. Pouco depois, faltou energia elétrica no estádio: mais 12 minutos de paralisação.

A partir daí, o jogo foi outro. Mesmo com o gramado escorregadio, os dois times se lançaram ao ataque, com boas intervenções dos goleiros. O Inter acabou fazendo o gol em uma desatenção da defesa mineira. Em cobrança de falta aos 56, Edenilson ficou livre para colocar no fundo das redes. No final, o Colorado aguentou a pressão - com direito a bola de Luan na trave - e garantiu o 1 a 0. O próximo compromisso do time gaúcho é no dia 13, novamente fora de casa, contra o Fluminense.