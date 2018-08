CBF anuncia que primeira convocação de Tite após a Copa será no próximo dia 17

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (3), através de seu site oficial, a primeira convocação do técnico Tite após a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Reiniciando o ciclo de mais quatro anos no comando da seleção brasileira, com contrato renovado até o Mundial no Catar, o treinador e sua comissão divulgarão no próximo dia 17, às 11 horas, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a lista de jogadores que participarão da data Fifa do mês de setembro.

Na ocasião, a seleção brasileira enfrentará no dia 7 de setembro, uma sexta-feira, a equipe dos Estados Unidos, às 21h05min (de Brasília), em Nova Jersey. Quatro dias depois, no dia 11, uma terça, a adversária será a seleção de El Salvador, às 21h30min (também no horário de Brasília), em Washington.

Após a divulgação da lista de convocados, Tite e o coordenador de seleções, Edu Gaspar, concederão entrevista coletiva, a primeira depois da campanha que culminou com o sexto lugar do Mundial da Rússia - o Brasil foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final.

Já pensando nesta convocação, Tite e seus auxiliares já iniciaram o trabalho de observação de jogadores. Nos dois últimos dias, eles estiveram em loco em três partidas: Grêmio x Flamengo, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil; São Paulo x Colón-ARG, na capital paulista, e Fluminense x Defensor-URU, no Rio de Janeiro, ambos pela Copa Sul-Americana.

Neste sábado, os auxiliares Matheus Bachi e Thomaz Koerich vão ao estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, ver o confronto entre Botafogo e Santos, do meia Rodyrgo, pelo Campeonato Brasileiro. Fernando Lázaro, analista de desempenho, assistirá no estádio do Morumbi, no dia seguinte, outro compromisso do São Paulo em casa, desta vez contra o Vasco. E Lázaro e o auxiliar Cléber Xavier estarão na Argentina para mais um jogo do Grêmio - este diante do Estudiantes, pela Copa Libertadores, na próxima terça-feira.