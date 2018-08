Jonatan Alvez e Rodrigo Moledo se destacam em jogo-treino colorado

Após a vitória sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Inter retomou ontem as atividades no CT do Parque Gigante. Os atletas que não atuaram ou só entraram no decorrer da partida de domingo disputaram um jogo-treino com o Avenida, vencendo a equipe de Santa Cruz do Sul por 5 a 0.

Um dos destaques foi o atacante Jonatan Alvez, autor de dois gols. O zagueiro Rodrigo Moledo, que ainda não atuou após a parada para a Copa do Mundo, mostrou estar em forma ao participar de todo o primeiro tempo e parte do segundo, inclusive marcando um gol. Gabriel Dias e Rossi fizeram os outros dois.

Os atletas que atuaram diante do Botafogo realizaram trabalhos físicos na academia. O grupo volta a treinar hoje pela manhã, dando continuidade à preparação para a partida contra o Atlético-MG, segunda-feira, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.

Ontem, o clube anunciou o desligamento do volante Fernando Bob. De volta ao Inter depois de ser emprestado à Ponte Preta, em 2017, o jogador treinava em separado desde o começo do ano.