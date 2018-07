Moledo pode retornar contra o Atlético-MG

A semana cheia para treinos - o próximo compromisso do Inter pelo Brasileirão é só na segunda-feira, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte -, permitirá a recuperação de atletas que estão no departamento médico. O zagueiro Klaus e o lateral Zeca, lesionados no domingo, antes e durante a vitória sobre o Botafogo, respectivamente, não preocupam.

Já Rodrigo Moledo, que sentiu dores no joelho direito no início do mês, estará em condições de atuar diante do Galo. Dessa forma, é provável que ele retome a titularidade imediatamente, ao lado de Víctor Cuesta.