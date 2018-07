Terceira opção, Cuca é anunciado pelo Santos e assina até dezembro de 2019

Treinador estava sem trabalhar desde outubro do ano passado, quando foi demitido do Palmeiras RODRIGO BUENDIA/AFP/arquivo/JC

Uma semana depois de demitir Jair Ventura, a diretoria do Santos anunciou nesta segunda-feira (30) a contratação de Cuca para ser o novo treinador do clube. Ele estava sem trabalhar desde outubro do ano passado, quando foi demitido do Palmeiras. Esta será a segunda passagem dele pela equipe da Baixada Santista como técnico.

O diretor de futebol Ricardo Gomes concedeu entrevista coletiva para confirmar o acerto. Cuca assinará contrato até dezembro de 2019. De acordo com o dirigente, ele foi a terceira opção após não chegar a acordo com outros dois técnicos.

Após a demissão de Jair Ventura, os nomes mais cotados foram os de Zé Ricardo, ex-técnico de Vasco e Flamengo, e do colombiano Juan Carlos Osorio, que comandou o México na Copa do Mundo da Rússia.

"O nome (de Cuca) chegou há poucos dias. Trabalhei antes com esses dois nomes e depois apareceu essa possibilidade. Não foi difícil. Hoje (segunda-feira) pela manhã começamos a negociar. Foram duas ou três horas de negociação e chegou ao um consenso. Não foi difícil", disse. "Escolhemos ele porque é experiente, tem no currículo muitos títulos e trabalha o time de maneira ofensiva. Reúne todas essas qualidades para nosso trabalho", emendou.

Cuca chega ao Santos em um momento decisivo da temporada. Em situação difícil no Campeonato Brasileiro, o time está muito perto da zona de rebaixamento com 16 pontos em 15 partidas - tem um jogo contra o Vasco adiado, ainda sem data definida pela CBF. E nesta semana inicia uma sequência difícil com compromissos também pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores.

Nesta quarta-feira (1º), o Santos começa as quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. A volta será duas semanas depois, em Belo Horizonte. Na sequência, nas duas quartas-feiras seguintes, o time enfrentará o Independiente pelas oitavas de final da Libertadores - o primeiro jogo na Argentina, no dia 21, e o segundo na Baixada Santista, no dia 28.

Em campo, Cuca terá reforços para o restante da temporada. Segundo reforço do Santos após a parada da Copa do Mundo da Rússia, o meio-campista uruguaio Carlos Sánchez fez, nesta segunda-feira, seu primeiro trabalho físico no clube. Junto com os titulares da partida contra o América-MG, treinou na área interna do CT Rei Pelé, em Santos.

Somente os reservas foram ao gramado, onde o auxiliar Serginho Chulapa, interino nas duas últimas partidas, comandou uma atividade que teve a presença do meia costa-riquenho Bryan Ruiz, o primeiro reforço pós-Copa. Mas os dois ainda não estão regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e correm risco de não atuarem contra o Cruzeiro.