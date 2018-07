Time reserva do Grêmio sai na frente, mas cede empate à Chapecoense

Já pensando no jogo com o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi escalou um time completamente reserva para enfrentar a Chapecoense. Mesmo desentrosada, a formação que foi a campo ontem, na Arena Condá, não era pior do que a da Chapecoense, que luta para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o Tricolor não teve forças para vencer os catarinenses, ficando no empate em 1 a 1. Com o resultado, permanece no G-4 - pelo menos até hoje à noite, quando o Atlético-MG, que enfrenta o Bahia fora de casa, pode ultrapassar os gaúchos.

O Grêmio abriu o placar aos dois minutos. Em tabela com Hernane, Pepê bateu sem chances para o goleiro Jandrei. A Chape se viu na obrigação de atacar, dando espaços para os contra-ataques, que não foram poucos. No final da primeira etapa, os visitantes estiveram muito mais perto de fazer outro gol do que levar, mas sofreram alguns sustos.

O setor mais limitado do time gaúcho era o defensivo, que foi posto à prova muitas vezes no segundo tempo. Na base da pressão, os donos da casa chegaram ao empate aos 16 minutos: Elicarlos aproveitou uma bola "respingada" por Paulo Victor para marcar. A Chape buscou a virada, mas, aos trancos e barrancos, o Tricolor se contentou com o empate.