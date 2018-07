De olho no Flamengo, Grêmio deve atuar com reservas contra a Chapecoense

Time do técnico Renato Portaluppi realizou o último treino antes do confronto na manhã deste sábado Crédito/LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/divulgação/jc

O Grêmio enfrenta a Chapecoense neste domingo, às 19 horas, na Arena Condá, e o time que deve entrar em campo será todo formado por reservas. Com a proximidade do duelo decisivo com o Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil no próximo dia 1º, o técnico Renato Portaluppi deve poupar todos os titulares para o duelo em Chapecó, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time realizou, na manhã nublada deste sábado, o último treino antes do confronto. A atividade teve os portões fechados na primeira parte. Neste período, Renato encaminhou o time para o confronto, na qual Marcelo Grohe, Pedro Geromel, Maicon, Luan e Everton ganharão um descanso, enquanto que Cícero, Ramiro e Kannemann estão suspenso pelo terceiro cartão amarelo que veio em boa hora para eles. Léo Moura e Cortez estão com problemas musculares e não jogariam mesmo se Renato não os poupassem.

A grande novidade para o jogo é a presença do atacante Alisson, que estava se recuperando de lesão e viaja para Chapecó. A dúvida é se ele começará a partida ou não.

O Grêmio ainda poupa titulares em razão da sequência dura de jogos na agenda: tem o Flamengo pela frente também no dia 4, pela rodada seguinte do Brasileirão, e três dias depois encara o Estudiantes, da Argentina, no primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores. Com informações do Estadão Conteúdo.