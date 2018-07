Invicto em casa, Inter recebe Botafogo em busca de reação

O Internacional joga contra o Botafogo neste domingo (29), às 16h, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto no Beira-Rio, o time busca recuperação depois de ter perdido para o América-MG. Com 26 pontos, o Inter começa a rodada em quinto lugar e aposta na força do seu estádio para se manter entre os primeiros colocados. Em casa, os colorados venceram cinco vezes, empataram duas e estão entre as cinco equipes invictas como mandante.

Um treinamento fechado no Beira-Rio encerrou a preparação para o jogo. O técnico Odair Hellmann não teve muito tempo de trabalho para o confronto deste domingo, pois a delegação chegou no fim da tarde desta sexta-feira (27) em Porto Alegre, treinou neste sábado (28) e já concentra para o duelo.

Para encarar o Botafogo, Odair Hellmann terá a volta do volante Rodrigo Dourado. Com isso, o time poderá entrar em campo com uma formação mais equilibrada. Diante do América-MG, quatro estavam entre os titulares: Lucca, Nico López, Pottker e Leandro Damião.

O problema para escalação é a ausência do meia D'Alessandro. Ele foi expulso diante do América-MG -pela segunda vez no Brasileiro- depois de ter entrado no segundo tempo em lugar de Lucca.

O Botafogo chega ao confronto motivado pela vitória na rodada anterior, a primeira sob o comando de Marcos Paquetá. Antes disso, a equipe carioca havia perdido para Corinthians e Flamengo. Com o triunfo, subiu e começa a rodada na metade superior da tabela de classificação. Com informações da Folhapress.