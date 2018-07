Sob chuva, Hamilton fatura pole na Hungria com dobradinha da Mercedes

Hamilton aproveitou as condições úmidas da pista do Hungaroring para faturar a pole position Andrej ISAKOVIC/AFP/JC/

A Mercedes contou com a ajuda da chuva para assegurar uma dobradinha na primeira fila do grid de largada do GP da Hungria, a 12ª das 21 etapas da temporada 2018 da Fórmula 1. Neste sábado, o britânico Lewis Hamilton aproveitou as condições úmidas da pista do Hungaroring para faturar a pole position, a 77ª da sua carreira, para a prova deste domingo.

Até a sessão de classificação deste sábado, a Mercedes vinha sendo coadjuvante nas atividades para o GP da Hungria, sem conseguir repetir o ritmo da Ferrari, especialmente de Sebastian Vettel, líder de dois dos três treinos livres, e da Red Bull.

A atividade, porém, teve a segunda e a terceira fases disputadas sob chuva, o que equilibrou a briga pela pole position. E aí Hamilton, que vem embalado pela improvável vitória no GP da Alemanha, um resultado que o recolocou na liderança do Mundial de Pilotos, aproveitou para faturar mais uma pole position. Nos instantes finais do Q3, ele cravou o tempo de 1min35s658, o que lhe rendeu o primeiro lugar para a largada.

Para tornar a situação de Hamilton e da Mercedes ainda melhor para a corrida de domingo, o finlandês Valtteri Bottas conseguiu a segunda posição, o levando a dividir a primeira fila do grid com o seu companheiro de equipe, após registrar a marca de 1min35s918, sendo o último piloto a fazer uma volta em menos de 1min36 no molhado traçado do Hungaroring no Q3.

A Ferrari, então, precisou se contentar com as posições seguintes. Entre os seus pilotos, o melhor desempenho foi do finlandês Kimi Raikkonen, o terceiro colocado com a marca de 1min36s186. Já o alemão Sebastian Vettel, principal adversário de Hamilton na briga pelo título mundial, foi o quarto colocado na fase decisiva do treino, com o tempo de 1min36s210, após dominar quase todas as atividades anteriores do fim de semana. E esse resultado foi mais um revés para Vettel, que vem de um decepcionante abandono no GP da Alemanha, resultado que o tirou da ponta do campeonato, no último fim de semana.

A chuva na Hungria também provocou surpresas envolvendo pilotos do meio do pelotão na definição do grid da prova de domingo. O espanhol Carlos Sainz Jr., da Renault, garantiu o quinto lugar, seguido pelo francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, na sexta posição.

Só aí, então, apareceu o holandês Max Verstappen em sétimo lugar, resultado decepcionante para a Red Bull, que parecia candidata a brigar pela pole quando treinou sob pista seca. E a relação dos dez primeiros colocados do grid do GP da Hungria foi completada, em ordem, pelo neozelandês Brendon Hartley, da Toro Rosso, e pelo dinamarquês Kevin Magnussen e pelo francês Romain Grosjean, ambos da Haas.

A segunda fase da sessão classificatória no Hungaroring já foi disputada sob chuva, elevando os tempos dos pilotos em cerca de 15 segundos, tendo Vettel na liderança. E também provocando a eliminação do australiano Daniel Ricciardo, que havia se destacado na sexta-feira ao liderar o primeiro treino livre.

O piloto da Red Bull vai largar neste domingo apenas do 12º lugar, uma posição atrás do espanhol Fernando Alonso, que também não conseguiu ir à fase decisiva da definição do grid com a sua McLaren. Os outros pilotos que também deixaram a disputa nesta fase foram o alemão Nico Hulkenberg, da Renault, o sueco Marcus Ericsson, da Sauber, e o canadense Lance Stroll, da Williams.

Já na primeira fase do treino de classificação, também liderado por Vettel, foram eliminados o belga Stoffel Vandoorne, da McLaren, o monegasco Charles Leclerc, da Sauber, o francês Esteban Ocon e o mexicano Sergio Perez, ambos da Force India, e o russo Sergei Sirotkin, da Williams.

A largada para o GP da Hungria está agendada para as 10h10 (horário de Brasília) deste domingo.

Confira como ficou o grid:

1.º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min35s658

2.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min35s918

3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min36s186

4.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min36s210

5.º - Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) - 1min36s743

6.º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) - 1min37s591

7.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min38s032

8.º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) - 1min38s128

9.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min39s858

10.º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min40s593

11.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min35s214

12.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min36s442

13.º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault) - 1min36s506

14.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1min37s075

15.º - Lance Stroll (CAN/Williams) - Sem tempo no Q2

16.º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) - 1min18s762

17.º - Charles Leclerc (MON/Sauber) - 1min18s817

18.º - Esteban Ocon (FRA/Force India) - 1min19s142

19.º - Sergio Pérez (MEX/Force India) - 1min19s200

20.º - Sergei Sirotkin (RUS/Williams) 1min19s301C