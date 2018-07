Após 10 jogos de invencibilidade, Inter cai diante do América-MG

A sequência invicta do Inter no Campeonato Brasileiro, que já durava 10 partidas, foi interrompida nesta quinta-feira, por um adversário que poucos imaginavam ser capaz disso. No estádio Independência, em Belo Horizonte, o modesto América-MG, agora comandado por Adilson Batista, soube aproveitar as oportunidades para fazer 2 a 1 na equipe gaúcha, que podia encerrar a 15ª rodada na vice-liderança. No entanto, deu tudo errado para o Inter, que, com a vitória gremista sobre o São Paulo, deixou o G-4. No domingo, às 16h, o Colorado recebe o Botafogo.

O técnico Odair Hellmann adotou uma formação ofensiva, com Pottker, Nico López e Lucca no ataque, e Leandro Damião mais à frente. Não deu nem tempo para ver se esse esquema poderia funcionar: aos cinco minutos, Juninho mandou uma bomba de fora da área e abriu o placar para os mineiros. Com o meio-campo desarticulado, o Inter pouco fez no primeiro tempo, conseguindo sua primeira boa conclusão somente aos 28, com uma cabeça de Damião, para fora.

Mesmo sem grande qualidade técnica, o América teve precisão ao atacar. Aos 34 minutos, Zeca não conseguiu cortar passe de Ruy nas costas da defesa colorada e Giovanni, cara a cara com Danilo Fernandes, não teve dificuldades para ampliar. No final, os gaúchos ensaiaram uma pressão, com Nico López obrigando o goleiro João Ricardo a fazer uma boa defesa.

No segundo tempo, Hellmann mudou a configuração do time, que, no entanto, continuou jogando mal. Entraram Jonatan Alvez e o veterano D'Alessandro, depois de muito tempo afastado por lesão. O time ganhou força, esboçou uma pressão, mas logo sofreu um baque: com menos de dez minutos em campo, o árbitro entendeu que D'Ale se envolveu em confusão com Wesley e expulsou os dois. O Inter seguiu com mais volume de jogo, mas levou tempo demais para superar a defesa do Coelho. Aos 43, Zeca cruzou na área, Camilo escorou de cabeça e o estreante Jonatan Alvez descontou. No final, os colorados reclamaram de pênalti em cruzamento de Cuesta que tocou - involuntariamente - no braço de Aderlan.