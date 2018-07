Série B - Pela 18ª rodada, nesta sexta-feira, jogam Avaí x CSA (19h15min) e Paysandu x Figueirense (21h30min). No sábado tem Goiás x Oeste, CRB x Londrina, São Bento x Atlético-GO, Guarani x Brasil-Pel e Juventude x Fortaleza (16h30min), Criciúma x Vila Nova-GO e Coritiba x Ponte Preta (19h) e Boa Esporte x Sampaio Corrêa (21h).

Série C - Pela 16ª rodada, no domingo, às 15h30min, o Ypiranga recebe o Cuiabá.

Palmeiras - O clube confirmou a contratação de Luiz Felipe Scolari para substituir o técnico Roger Machado, demitido após a derrota para o Fluminense.

Futebol feminino - A seleção brasileira estreou nesta quinta-feira no Torneio das Nações, nos Estados Unidos. Em Kansas City, a equipe perdeu para a Austrália por 3 a 1. No domingo, às 17h15min, em East Hartford, as adversárias são as japonesas.

Sul-Americana - Nesta quinta-feira, em Curitiba, em jogo de ida da segunda fase, o Atlético-PR venceu o Peñarol por 2 a 0.

Cristiano Ronaldo - O craque português chegou a um acordo com a Fazenda espanhola e se comprometeu a pagar

¤ 19 milhões (R$ 82,6 milhões) para encerrar processos de fraude. Para evitar prisão por dois anos, o atacante da Juventus terá de efetuar o pagamento da multa e também se declarar culpado em quatro delitos fiscais.

Ciclismo - O francês Arnaud Demare venceu nesta quinta-feira a 18ª etapa da Volta da França. O ciclista britânico Geraint Thomas terminou em 31º lugar e se manteve com a camiseta amarela, entregue a quem tem menos tempo no somatório geral.