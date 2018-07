Mercedes terá que 'entregar mais' na briga pelo título, acredita Hamilton

Às vésperas do Grande Prêmio da Hungria, o britânico Lewis Hamilton mandou um recado nesta quinta-feira ao alemão Sebastian Vettel. O piloto da Mercedes admitiu que a Ferrari está mais rápida que a sua equipe no momento atual do campeonato, mas avisou que "será o último a sucumbir" na briga pelo troféu. No domingo, às 10h, no circuito de Hungaroring, Mercedes e Ferrari seguirão a disputa ponto a ponto pelo título de Construtores, além do Mundial de Pilotos.

"Nós estamos enfrentando uma equipe que é mais rápida que nós neste ano. Na temporada passada, havia maior equilíbrio", afirmou Hamilton. Diante do desafio, o atual campeão confessou que nunca esteve sob tanta pressão. Apesar de estar com vantagem de 17 pontos sobre Vettel na liderança (188 a 171), o britânico vê o campeonato mais propício à escuderia italiana.

"Neste ano, está pendendo mais para o lado da Ferrari. Então, temos que entregar ainda mais a cada fim de semana e forçar bastante porque não estamos sendo velozes o suficiente", declarou Hamilton.

Para ele, a Mercedes vai passar a sofrer nas próximas etapas a pressão de "extrair absolutamente cada milímetro, cada metro. Isso será ainda mais importante se quisermos ser o número 1 até o fim", afirmou o piloto inglês.

Todo esforço será necessário, na visão de Hamilton, porque a escuderia italiana segue em vantagem no campeonato por ter melhor motor e maior velocidade. "A Ferrari deu um passo à frente na performance deles nos treinos classificatórios. Não temos qualquer ilusão quando tivemos que batalhar diretamente contra eles."

Ambos donos de quatro títulos na F-1, Hamilton e Vettel vêm fazendo um duelo equilibrado no campeonato. Até agora, cada piloto venceu quatro corridas. Mas não é segredo que o alemão cometeu mais erros, que lhe custaram pontos e até vitórias, como foi o caso do último GP, disputada na Alemanha. Vettel falhou em uma curva fácil e saiu da prova quando liderava. Hamilton aproveitou a oportunidade e venceu a corrida.